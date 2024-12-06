Автомобиль Amber выйдет в 2025 году.

В России скоро появится новый электромобиль Amber, который обещают выпустить в продажу в 2025 году. Эта модель, разработанная специалистами института «Мосполитех», будет стоить около 1 миллиона рублей. Первые изображения автомобиля уже всплыли в интернете после закрытой презентации.

Amber относится к классу L7, что означает, что он является тяжелым квадрициклом или внедорожником. Особенностью его конструкции является каркасно-панельная несущая структура, сделанная из труб, а внешние элементы изготовлены из композитных материалов.

Производство этого автомобиля будет налажено на калининградском заводе «Автотор». Планируется, что серийное производство начнется во втором или третьем квартале следующего года. Пока что завод выпустил только предсерийный прототип.

Официальные характеристики и точные сроки поступления Amber в продажу пока не объявлены. Однако уже известно, что стоимость в 1 миллион рублей достигнута благодаря тому, что батарея для автомобиля будет предоставляться в лизинг, что позволило снизить общую стоимость машины.

Этот новый российский электромобиль представляет собой интересное предложение на рынке, сочетая в себе современные технологии и доступную цену.