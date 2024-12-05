Встречи Ермака проходят с лицами, которых Дональд Трамп собирается назначить в администрации.

Пока администрация Джо Байдена спешно отправляет пакеты военной помощи на Украину и готовится к передаче власти новому хозяину Белого дома, глава Офиса президента Украины Ермак прилетел в Вашингтон для переговоров. Причем встречаться украинский чиновник будет с потенциальным членами новой администрации 47-го президента США Дональда Трампа. Источники не сообщают истинных целей прилета Ермака, но есть мнение, что он пытается выяснить позицию по отношению к делам на Украине.

В первую очередь Ермак посетил с визитом будущего главу национальной безопасности при Трампе Уолтса. Подробности встречи не уточняются, но что может просить украинский чиновник у американцев. Есть предположение, что таким образом Ермак хочет «подстелить соломки» или пытается найти точки соприкосновения. Кроме того, глава Офиса президента Зеленского встретился с Келлогом, которого Трамп назначил спецпредставителем по вопросам решения конфликта на Украине.

Что касается Келлога, то встреча с Ермаком произошла буквально через несколько дней после того, как американский чиновник показал пункты своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Напомним, что в этом плане имеются интересные пункты о прекращении огня по всей протяженности линии боевого соприкосновения, а также объявление на 10-летний мораторий по вопросам вступления Украины в блок НАТО. Проще говоря, за эти 10 лет запад сможет подготовится лучше и не допустит ошибок, выявленных в ходе нынешней российской Спецоперации.

При этом, как и во многих остальных мирных планах нигде не отмечаются интересы Российской Федерации. Видимо на Западе считают, что сам факт прекращения огня уже достаточен. Стоит добавить, что в украинских СМИ мелькали сообщения, что Зеленский после возможного прекращения огня не демобилизует армию.