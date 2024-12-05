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g1tarist
По итогам саммита глав МИД альянса Украина не получила приглашения на вступление в блок НАТО
Украина опять пролетела мимо НАТО.

3 – 4 декабря в Брюсселе состоялся большой саммит, на котором встречались главы МИД стран, входящих в Североатлантический альянс. Кроме всех важных вопросов там поднималась тема с принятием Украины в свои ряды, но что-то пошло не так и в этом праве украинцам было отказано. В первую очередь против этого выступили Соединенные Штаты, а этого достаточно для отказа.

Украинцы продолжают стремиться вступить в НАТО и украинские СМИ во всю рассказывают, как будет хорошо, когда это случится. При этом сами страны НАТО не горят желанием принимать в свой круг Украину. В первую очередь против этого выступают Германия и США, не остается в стороне Словакия и Венгрия, присоединилась Испания, Бельгия и Люксембург. Однако есть и сторонники принятия Украины в блок, в первую очередь это Великобритания и Франция, а также «прибалтийские тигры» в лице Литвы, Латвии и Эстонии.

На Украине до этого заявляли, что НАТО нужно сделать «мужественный и решительный шаг» и все-таки принять страну в Североатлантический альянс. Однако, как показывает реальность, НАТО нужно от Украины только одно – как можно сильнее ударить Россию, а что будет потом, уже не важно. На этом фоне продолжаются разговоры о введении в страну небольших миротворческих контингентов, но не под эгидой НАТО, а в виде частной инициативы некоторых стран. Ведь помогать Украине – это сугубо суверенной право любой европейской страны.

Однако, как эти введенные воинские контингенты повлияют на ситуацию на Украине, остается большим вопросом. Ведь даже Макрон перестал активно размахивать шашкой и только отправляет подготовленные из украинцев войсковые подразделения.

#украина #нато
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