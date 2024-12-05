Аккумуляторы BYD охраняют не менее 80% ёмкости даже через 10 лет.

Компания BYD, известный производитель аккумуляторов, начала поставки своей продукции для китайского производителя трициклов Zongshen. Эти аккумуляторы отличаются высокой надежностью и способны сохранять до 80% своей первоначальной ёмкости даже после 10 лет эксплуатации.

Новые литий-ионные батареи, которые теперь будут устанавливаться на трициклы Zongshen, оснащены современными микросхемами автомобильного класса. Это обеспечивает не только защиту аккумулятора, но и точную оценку его состояния, а также эффективное управление температурой и балансировку.

В октябре текущего года был создан Консультативный комитет по эксплуатации литиевых батарей Jiangsu Zongshen BYD, что подчеркивает важность и серьезность подхода к использованию и обслуживанию аккумуляторов.

Zongshen планирует скоро представить рынку новую серию трициклов, оснащенных литий-железо-фосфатными батареями BYD. Эти аккумуляторы будут иметь ёмкость от 24 до 96 А•ч, что позволит использовать их в различных моделях малогабаритного транспорта.

Сотрудничество BYD и Zongshen обещает принести новые технологические решения в индустрию трициклов, делая акцент на долговечности и надежности аккумуляторов.