Новинка выйдет 22 декабря этого года.

Компания Lynk & Co представила новый автомобиль Z20, который поступит в продажу 22 декабря. Эта модель, стоимостью от 20 000 до 22 000 долларов, предложит покупателям улучшенные характеристики по сравнению с Zeekr X.

Lynk & Co Z20 обладает просторными размерами: длина - 4460 мм, ширина - 1845 мм, высота - 1573 мм, а колесная база достигает 2755 мм. Автомобиль оснащен аккумулятором на 61,47 кВт•ч, что позволяет ему проехать до 530 км на одной зарядке. Благодаря технологии быстрой зарядки, батарея может быть заряжена с 10 до 80% всего за 15 минут.

Что касается производительности, Z20 имеет двигатель мощностью 339 л.с. и максимальным крутящим моментом 373 Н·м, что позволяет развивать скорость до 190 км/ч. В сравнении, Zeekr X имеет максимальную мощность 270 л.с.

Внутри автомобиля предусмотрено много удобств: площадь салона составляет 4,03 кв. м, установлены кресла с режимом невесомости, аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками, атмосферная подсветка и даже холодильник для удобства пассажиров.