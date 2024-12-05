Bitcoin перешагнул в новую реальность.

В мире криптовалют произошло знаменательное событие: Bitcoin впервые достиг стоимости в 100 тысяч долларов. До сих пор многие аналитики твердят что Bitcoin это большой мыльный пузырь. Этот рубеж был преодолен сегодня, и сразу после этого стоимость Bitcoin увеличилась до $101 тысячи. За последние сутки ведущая криптовалюта поднялась в цене на почти 6%.

Не только Bitcoin показывает впечатляющие результаты. Ethereum также на подходе к отметке в 4000 долларов, увеличив свою стоимость за день на 6%. В то время как другие популярные криптовалюты, такие как XRP, Solana и BNB, немного потеряли в цене.

Общая капитализация рынка криптовалют продолжает расти и скоро может достичь 3,6 триллиона долларов.

После достижения$ 101 тысячи, стоимость Bitcoin не остановилась и вскоре достигла $103,5 тысяч. Это событие стало важной вехой для всех, кто владеет криптовалютами, особенно Bitcoin.