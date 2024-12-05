Живую машину показали на фотографиях.

Новый автомобиль Lada Iskra уже находится в процессе активной подготовки к массовому производству, хотя официально его выпуск еще не начался. Каждый день на заводе АвтоВАЗ собирают несколько экземпляров этой модели. Это делается для того, чтобы наладить все производственные процессы, включая сборку, сварку и покраску автомобилей.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что новая модель уже производится в разных вариантах кузова. Он уточнил, что хотя Lada Iskra еще не поступила в серийное производство, она уже "живет своей жизнью". Это означает, что автомобиль активно тестируется и совершенствуется.

Соколов также сообщил, что продажи новой модели стартуют примерно через 1,5-3 месяца после начала производства. Ожидается, что Lada Iskra поступит в серию в первой половине 2025 года.

Недавно инсайдеры из сообщества Avtograd поделились фотографией одного из первых прототипов Lada Iskra, собранного в Научно-техническом центре АвтоВАЗа. Сейчас же процесс сборки проходит на основном конвейере завода.