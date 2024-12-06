Полный набор «теплых опций» и улучшенный антикор. Машина будет полностью русифицирована.

Changan представляет кроссовер Avatr 11, адаптированный специально для России. Эта модель отличается продленной гарантией восемь лет, что является рекордом для отечественного рынка. Компания учла особенности российских условий эксплуатации, обеспечив автомобиль улучшенной антикоррозийной защитой и комплектом опций для комфорта в холодное время года.

Avatr 11 будет полностью адаптирован под нужды российских автолюбителей. Все системы управления и интерфейсы, включая медиасистему и приборную панель, переведены на русский язык. Также предусмотрен слот для российских SIM-карт и обширный набор подогревов: от сидений и руля до лобового стекла и зеркал заднего вида. Дополнительно автомобиль оснащен подогревом тяговой батареи, что крайне важно для электромобилей в условиях российских зим.

Для удобства владельцев в России Avatr 11 получит собственное мобильное приложение, позволяющее дистанционно контролировать различные функции автомобиля.

Что касается технических характеристик, электрическая версия Avatr 11 предлагает два варианта мощности: 313 и 578 лошадиных сил с запасом хода 630 и 700 км соответственно. Также доступен гибридный вариант, способный проехать до 1065 км на одной заправке. Все модели оснащены портом европейского стандарта CCS Combo 2, что упрощает процесс зарядки.

Этот автомобиль не только выделяется своими техническими характеристиками и адаптацией к российским условиям, но и устанавливает новые стандарты в области гарантийного обслуживания, предлагая восемь лет гарантии.