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g1tarist
Опубликована статистика лучших смартфонов за прошлый квартал: iPhone 15 стал абсолютным лидером
Среди самых продаваемых смартфонов: четыре iPhone, пять Samsung и один Xiaomi.

iPhone 15 стал абсолютным лидером на рынке смартфонов в последнем квартале. Согласно недавно опубликованным данным, в списке самых продаваемых устройств этот модель занимает первое место. В десятку лучших также вошли четыре модели от Apple, пять от Samsung и одна от Xiaomi, как сообщает исследовательская компания Counterpoint.

iPhone 15 вырвался вперёд, завоевав 3,5% мирового рынка смартфонов. Для сравнения, его предшественник iPhone 14 на тот же период прошлого года имел долю в 3,8%. Следом за лидером идут iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro, которые также показали высокие продажи.

В топ-10 также попали несколько моделей Samsung, включая Galaxy A15 4G, A15 5G, A35 5G, A05 и Galaxy S24, а также Redmi 13C 4G от Xiaomi. Отмечается, что за исключением продукции Apple, большинство популярных моделей относятся к более доступному сегменту.

Интересный факт: Galaxy S24 стал первым устройством из серии Galaxy S, которое вошло в топ-10 в третьем квартале с 2018 года. Это подчеркивает изменения в предпочтениях потребителей и рыночных тенденциях.

В общей сложности, десять самых продаваемых моделей смартфонов составили 19% от всех мировых продаж, что является весьма значимым показателем для отрасли. Эти данные не только подчеркивают доминирование iPhone 15, но и показывают, какие модели пользуются наибольшим спросом среди потребителей по всему миру.

#iphone
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