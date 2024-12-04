Кроссовер уже едет в Россию, готовимся к покупке.

Скоро на российском рынке появится новый гибридный кроссовер GAC S7. Эту модель впервые показали на автосалоне в Гуанчжоу несколько недель назад. Ожидается, что продажи начнутся в первом квартале 2026 года.

GAC S7 оборудован гибридной силовой установкой и системой полного привода. Автомобиль может проехать более 1000 км без дозаправки и перезарядки, что делает его одним из лидеров по запасу хода среди гибридов. Клиренс кроссовера составляет 200 мм, что обеспечивает хорошую проходимость.

Особенностью модели является передняя панель с подсветкой из 2248 светодиодов. Также в автомобиле установлены системы автономного вождения и помощи водителю уровня 2+, что повышает безопасность и комфорт во время поездок. Медиасистема основана на процессоре Snapdragon 8295, что обеспечивает высокую производительность и отзывчивость интерфейса.

Перед появлением GAC S7 в России, в первом квартале 2025 года, на рынок выйдет другой кроссовер от того же производителя — GS4 Max. Эта модель, по размерам сопоставимая с Toyota RAV4, оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 177 лошадиных сил.



