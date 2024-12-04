Российское командование продолжает наращивать силы на Херсонском направлении.

Российская армия начала перебрасывать дополнительные подразделения в район Кинбурнской косы в Херсонской области. Коса прикрывает морской путь в Днепр и если ВС РФ нарастят там группировку, то она создаст угрозу Очакову на правом берегу реки. Об этом сообщает представитель оперативного командования группы ВСУ «Юг» Волошин во время очередного доклада.

Как рассказывает Волошин, ВС РФ перебрасывают на Кинбурнскую косу не просто дополнительные подразделения, а артиллеристов. Это может создать серьёзную угрозу расположенному в 7 км от косы городу Очаково, до которого смогут дотянуться ствольной артиллерией. Ранее с этой косы российские военные вели обстрел правого берега с помощью ПТРК, и то только по целям на самом побережье.

«Коса закрывает путь к Днепру с моря, что позволяет российским войскам контролировать этот район» - рассказывает Волошин.

Тут стоит добавить, что ранее приходили новости о том, что российская армия сильно активизировалась на Херсонском направлении. Сообщалось про переброску дополнительных сил и появление на берегах Днепра понтонных парков, предназначенных для наведения сухих переправ через водные преграды. Об этом также рассказывали представители ОК «Юг» ВСУ, предполагающие, что российская группа «Днепр» готовится к форсированию Днепра с самыми конкретными целями.

По этой причине Кинбурнская коса может стать еще одним плацдармом для форсирования реки, а развернутая там артиллерия сможет бить по флангам обороняющихся на правом берегу украинцам. Кроме того, сам Очаков также может попасть под удар, став целью для российского командования.