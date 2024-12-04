Страна готова откликнуться если придет запрос.

Ситуация для сирийского правительства с каждым новым днем становится все критичнее из-за внезапного нападения самых разных группировок на САР. Атака привела уже к серьёзным утратам среди личного состава армии и потере ряда крупных населенных пунктов, включая город Алеппо. На этом фоне с официальным заявлением выступил МИД Ирана, заявивший, что если президент Сирии Башар Асад обратится к ним, то иранская армия будет введена в САР для наведения порядка и оказания помощи.

Сейчас Сирию рвут в буквальном смысле на части самые разные группировки, среди которых есть и проамериканские, протурецкие и даже замечены местные курды. Ситуацию пытаются удержать под контролем с привлечением сирийской армии, отрядов группировки «Хезболла» и иранского КСИР, замечены удары российской авиации по наступающим. Оборонительные действия сирийцев идут не самым удачным образом и уже пал крупнейший город страны Алеппо, боестолкновения идут в Идлибе и Дейр-эз-Зоре.

Иранцы также обратились к турецкой стороне, чтобы они предприняли усилия по восстановлению мира на своих границах. Тут стоит напомнить, что Иран, Россия и Турция в свое время подписали Астанинские договоренности, которые предписывали сохранение мира в САР путем противовесов. Именно этот договор позволил создать в Сирии нестабильный и хрупкий мир, который сейчас буквально рухнул за несколько дней.

Стоит также добавить, что вмешательство иранских военных в конфликт в Сирии может привести к самым неожиданным последствиям. Ряд экспертов считает, что такое вмешательство вполне может привести к началу тотальной войны всех против всех в Ближневосточном регионе. Но пока лидер САР к иранцам не обращается и пытается выправить ситуацию другими методами.