SuperJob изучила период в 4 года.

За последние четыре года зарплаты курьеров в Москве увеличились вдвое, что значительно опережает рост доходов программистов. Согласно исследованию портала SuperJob, если в 2020 году пешему курьеру в столице платили в среднем на 100% меньше, то сейчас их доходы удвоились. В то же время, зарплата IT-специалистов за аналогичный период выросла на 77%.

В России насчитывается около 1,5 миллиона курьеров. По словам Никиты Кузнецова, директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ, многие из них пришли в эту сферу из производственных отраслей. Рост зарплат курьеров связан с увеличением популярности онлайн-покупок и доставки товаров. Кроме того, распространение статуса самозанятых позволяет компаниям экономить на налогах, что, в свою очередь, способствует повышению оплаты труда курьеров.

Эксперты отмечают, что хотя зарплаты программистов также растут, темпы этого роста замедляются из-за уже достигнутого высокого уровня доходов в этой сфере. Например, прибавка в 10 тысяч рублей к зарплате разработчика означает лишь 2-3% прирост, в то время как для курьера такое же увеличение может составить около 14%.

Таким образом, динамика доходов курьеров в столице демонстрирует значительный рост, что делает эту профессию все более привлекательной для рабочей силы в России.