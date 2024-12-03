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g1tarist
Tesla временно приостановила производство электрических пикапов Cybertruck
Предварительно, работы приостановлены на 3 дня, до пятницы, 6 декабря.

Производство электрического пикапа Tesla Cybertruck временно остановлено. Компания Tesla не предоставила официальных объяснений этому решению. Изначально ожидания от продаж модели были высоки, однако фактический спрос оказался ниже прогнозов.

В начале декабря сотрудники завода в Остине, где собирают Cybertruck, получили сообщение о том, что им не нужно выходить на работу в следующие три дня. Предполагается, что производство возобновится в конце недели, 6 декабря.

С октября текущего года рабочие отмечали нестабильность в графиках работы. Некоторым приходилось уходить домой раньше или заниматься дополнительными задачами, такими как обучение или уборка, чтобы заполнить рабочее время. Один из сотрудников выразил недовольство текущей ситуацией, отметив, что ранее в Tesla часто приходилось работать сверхурочно, а теперь стабильно получать оплату за 40 часов в неделю стало редкостью.

Несмотря на то, что изначально было более 2 миллионов предварительных заказов на Cybertruck, в этом году наблюдается снижение интереса к модели. В апреле Tesla уже уменьшила количество часов работы на производственной линии этого пикапа.

Кроме того, компания снизила стоимость аренды Cybertruck, что также может свидетельствовать о попытках стимулировать спрос на эту модель.

#tesla #авто #cybertruck
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