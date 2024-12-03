Их не нужно будет менять в течение всего жизненного цикла транспортного средства.

Компания BYD объявила о начале производства инновационных батарей для скутеров и мотоциклов, которые будут служить на протяжении всего срока эксплуатации транспортных средств, исключая необходимость их замены. В рамках этого проекта BYD сотрудничает с компанией Tailing. Обе компании подписали стратегическое соглашение, цель которого — разработка долговечных аккумуляторов для двухколесного транспорта.

Совместные усилия BYD и Tailing направлены на создание аккумуляторов, которые будут работать в течение всей жизни техники, без необходимости их замены. Дополнительно, компании планируют интегрировать обширные данные облачных технологий для формирования надежной «системы безопасности автомобиля-аккумулятора-облака». Это сотрудничество также направлено на повышение общих стандартов безопасности аккумуляторных батарей.

Еще в феврале компания Fudi Battery ("дочка" BYD), заявила о намерении использовать достижения в области исследований и разработок легковых авто для улучшения качества батарей для двухколесных транспортных средств.

Кроме того, в конце октября был создан Консультативный комитет по эксплуатации литиевых батарей Jiangsu Zongshen BYD, что стало важным шагом в развитии данной области. Эти меры показывают стремление компаний к инновациям и улучшению качества продукции в интересах потребителей.