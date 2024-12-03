На скоростях около 1000 км/ч поддерживать стабильное соединение становится сложнее из-за изменения частоты сигналов.

Эти поезда будут использовать технологию магнитной левитации и перемещаться почти в вакуумных туннелях. На данный момент, обычные высокоскоростные поезда в Китае достигают скорости 350 км/ч и уже подключены к сетям 5G, что позволяет пассажирам оставаться на связи даже в длинных туннелях. Однако, на скоростях около 1000 км/ч поддерживать стабильное соединение становится сложнее из-за изменения частоты сигналов при быстром приближении или удалении от базовых станций.

Профессор Сун Теченг из Национальной ключевой лаборатории мобильной связи Юго-Восточного университета и его команда нашли решение этой проблемы. Они предложили использовать два специальных кабеля, проложенных вдоль внутренних стенок туннеля. Эти кабели способны передавать электромагнитные сигналы и создавать надежное соединение между смартфонами пассажиров и сетью.

Благодаря новым методам кодирования и регулировке ключевых параметров сигнала, удается избежать помех, связанных с изменением частоты. Компьютерное моделирование уже подтвердило эффективность этого метода, обеспечивая стабильное качество связи в соответствии со стандартами 5G.

Таким образом, пассажиры смогут наслаждаться просмотром видео высокой четкости и играть в онлайн-игры на своих устройствах во время путешествия на этих ультрасовременных поездах. В настоящее время многие города в Китае стремятся получить разрешение от Пекина на строительство первой коммерческой линии с использованием вакуумного туннеля, что станет значительным шагом в развитии транспортной инфраструктуры страны.