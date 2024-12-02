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g1tarist
ВС РФ активизировались на Херсонском направлении и готовят операцию с форсированием Днепра
Наблюдаются понтонные парки и стягивание войск.

Не хватало у украинской армии проблем на Запорожском направлении, так российское командование решило подбросить еще одну порцию. На этот раз активизация российских военных замечена на ранее спокойном (относительно) Херсонском направлении. Об этом пишет украинское издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники в военных кругах.

Как пишет газета, российские войска активизировались на левом берегу Днепра и готовятся к форсированию Днепра. По крайней мере так утверждают авторы материала, ссылаясь на источник, который заявил, что ВС РФ подтягивает дополнительные силы, а на берегу замечены понтонные парки для наведения мостов.

«Русские могут в ближайшее время совершить еще одну операцию – с целью наступления на Херсон, форсировав Днепр, ведь все мосты в направлении этого города разрушены или повреждены» - сообщает газета.

Также рассказывают про усиление работы артиллерии и авиации, которые стремятся накрыть выявленные украинские позиции. Кроме того, идет зачистка островов в устье Днепра, которые удерживают военнослужащие ВСУ. Авто указывает на то, что русские хотят повторить успех форсирования Днепра ВСУ в прошлом году в районе Крынок. Только основной целю станет Херсон и пускай ВС РФ не смогут взять весь город, но пару улиц под их контроль перейдет.

«Русские хотят провести зеркальную операцию той, которую мы проводили в Крынках. Шансов снова занять Херсон у них нет. Но для них важно зацепиться за какую-то улицу, за какие-то дома для растягивания нашей ЛБС. Мы знаем об их планах – и по Херсону, и по Запорожской области – и тоже готовимся» - рассказывает источник газеты.

Предполагается, что главной задачей российской армии на Херсонском направлении станет отвлечение украинских сил и дополнительное «растаскивание» резервов, которые еще остались у ВСУ.

#сво #всу
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