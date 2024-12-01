Он сможет «вскипятить вакуум».

В России ведутся работы над созданием уникального лазера, мощность которого достигнет 100 петаватт. Это будет самая мощная лазерная система в мире. Ожидается, что новая установка появится в стране через пять лет. Об этом сообщил Александр Сергеев, научный руководитель Национального центра физики и математики и академик Российской академии наук.

Проект, получивший название XCELS, предусматривает создание двухканального лазера к 2030 году. Это станет промежуточным этапом перед разработкой еще более мощного 12-канального эксаваттного лазера. Сергеев подчеркнул, что такая технология позволит ученым достигнуть условий, при которых возможно "вскипятить вакуум". Это явление до сих пор никому в мире не удавалось воспроизвести. Результаты таких экспериментов могут открыть новые знания о структуре материи и происхождении Вселенной.

В разработке сверхмощной лазерной установки используются технологии, уже реализованные в текущих российских проектах, где лазеры достигают мощности в несколько петаватт. Это дает основание для масштабирования технологии до новых высот.

Не только Россия стремится к созданию лазера такой мощности. Известно, что подобные разработки ведутся и в других странах, включая Китай, где аналогичная установка может появиться уже в 2025 году.