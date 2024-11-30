Этот универсал совсем скоро поступит в продажу.

По словам главного редактора журнала "За Рулем", внешний вид автомобиля остался таким же, как и при первом осмотре 2,5 года назад. Однако произошли изменения в некоторых технических аспектах за счет адаптации платформы Renault CMF-B.

Кадаков отметил, что новинка сохраняет концепцию кросс-универсала: она обладает пластиковым обвесом, повышенным клиренсом и крупными колесами, что выгодно отличает ее от стандартного седана. Lada Iskra предложит покупателям два варианта моторов: базовый 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. и усовершенствованный агрегат с мощностью 106 л.с., оба совместимы с китайским вариатором WLY18.

По словам Кадакова, внешний вид серийных моделей Lada Iskra будет соответствовать рекламным изображениям, хотя интерьер автомобиля может претерпеть изменения в ближайшие месяцы. Ожидается, что продажи стартуют весной.

Таким образом, новый кросс-универсал Lada Iskra обещает стать достойным конкурентом для моделей в своем классе, включая Lada Vesta в аналогичном кузове.