Причина поломок не в его конструкции.

Росавиация уверяет, что нет оснований прекращать использование самолетов Superjet-100, несмотря на недавние инциденты. Так, третий за последнюю неделю SSJ-100 сломался перед вылетом, но, по словам представителей ведомства, это не связано с конструкцией самолета.

Специалисты подчеркивают, что необходимо провести тщательное расследование для выяснения точных причин происшествий. В начале года была проведена проверка, которая подтвердила, что Superjet-100 соответствует всем требованиям безопасности. Самолет сертифицирован в соответствии с российскими и международными стандартами и прошел все необходимые испытания.

Однако, несмотря на уверения в безопасности, проблемы с этим типом самолетов продолжают возникать. Например, сегодня другой SSJ-100 авиакомпании "Азимут" не смог вылететь из-за поломки двигателя в Саранске. Это уже третий случай за неделю, когда Superjet сталкивается с техническими неполадками.

Ранее произошел инцидент в аэропорту Антальи, где при посадке загорелся двигатель у самолета Superjet 100, летевшего из Сочи. Все 89 пассажиров и 6 членов экипажа были успешно эвакуированы. После этого пассажиры подали коллективный иск против авиакомпании "Азимут". В результате возгорания, по предварительным оценкам, ущерб может составить от 2 до 3 миллиардов рублей.

Турецкий Минтранс временно приостановил прием самолетов в аэропорту Антальи, что привело к перенаправлению более 20 рейсов в другие аэропорты. Эти события вызывают обеспокоенность среди пассажиров и ставят под вопрос надежность самолетов Superjet-100.