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g1tarist
Reuters: Вашингтон настаивает на снижении планки мобилизационного возраста на Украине до 18 лет
На данный момент нижняя планка мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет.

Администрация президента Байдена продолжает активно воздействовать на Киев и призывает Зеленского снижать нижнюю планку мобилизационного возраста до 18 лет. С таким материалом на своих страницах выступило информационное агентство Reuters. Таким образом западные партнеры Зеленского и его компании собираются доказать, что выражение «до последнего украинца» не только фигура речи, но и суровая реальность.

Как пишут в Reuters, в Белом доме недовольны сложившимся положение дел на линии боевого соприкосновения и призывают Киев задуматься о снижении минимального призывного возраста до 18 лет. Таким образом они хотят наполнить ВСУ свежими рекрутами, которые могут помочь стабилизировать ситуацию в противостоянии с ВС РФ.

«Русские достигли стабильного прогресса в своих наступательных действиях, вытесняя вдобавок украинские войска с занимаемых ими позиций под Курском. Изменить ситуацию на поле боя может повышение количества личного состава армии Украины при проведении мобилизации» - пишет «Рейтер».

Стоит отметить, что сегодня минимальный возраст призываемых составляет 25 лет, но радикальное снижение этой планки может привести к резкому увеличению потока «мобилизационного ресурса» в ряды вооруженных формирований Украины. На это заявление отреагировал советник Зеленского Литвинов, который заявил, что пока США не станут полностью выполнять союзнические обязательства по поставкам оружия и переводу денег, то смысла в этом шаге нет.

На этом фоне выступал главком ВСУ Сырский, заявивший в своем выступлении, что армии требуется 160 тысяч новобранцев, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако в Вашингтоне сомневаются в заявлениях украинского военачальника, и все равно требуют снижения возраста призывников.

#украина #киев #вашингтон
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