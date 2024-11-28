На данный момент нижняя планка мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет.

Администрация президента Байдена продолжает активно воздействовать на Киев и призывает Зеленского снижать нижнюю планку мобилизационного возраста до 18 лет. С таким материалом на своих страницах выступило информационное агентство Reuters. Таким образом западные партнеры Зеленского и его компании собираются доказать, что выражение «до последнего украинца» не только фигура речи, но и суровая реальность.

Как пишут в Reuters, в Белом доме недовольны сложившимся положение дел на линии боевого соприкосновения и призывают Киев задуматься о снижении минимального призывного возраста до 18 лет. Таким образом они хотят наполнить ВСУ свежими рекрутами, которые могут помочь стабилизировать ситуацию в противостоянии с ВС РФ.

«Русские достигли стабильного прогресса в своих наступательных действиях, вытесняя вдобавок украинские войска с занимаемых ими позиций под Курском. Изменить ситуацию на поле боя может повышение количества личного состава армии Украины при проведении мобилизации» - пишет «Рейтер».

Стоит отметить, что сегодня минимальный возраст призываемых составляет 25 лет, но радикальное снижение этой планки может привести к резкому увеличению потока «мобилизационного ресурса» в ряды вооруженных формирований Украины. На это заявление отреагировал советник Зеленского Литвинов, который заявил, что пока США не станут полностью выполнять союзнические обязательства по поставкам оружия и переводу денег, то смысла в этом шаге нет.

На этом фоне выступал главком ВСУ Сырский, заявивший в своем выступлении, что армии требуется 160 тысяч новобранцев, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако в Вашингтоне сомневаются в заявлениях украинского военачальника, и все равно требуют снижения возраста призывников.