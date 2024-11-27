Уже 4 раза выходил в открытый космос.

Сергей Рязанский, известный российский космонавт и Герой России, теперь представляет компанию «Аквариус», занимающуюся разработкой и производством вычислительной техники. Рязанский стал первым ученым в мире, кто командовал космическим кораблем, и провел в космосе 305 дней, совершив четыре выхода в открытое космическое пространство.

В своей карьере Рязанский не только покорял космос, но и участвовал в проекте «Марс-500», имитирующем условия длительной изоляции на Марсе. За вклад в международные космические проекты он был отмечен сертификатом от NASA.

Ирина Коновалова, вице-президент по маркетингу «Аквариуса», подчеркивает, что выбор Рязанского на роль амбассадора не случаен. «Сергей – человек, который не боится новых вызовов и всегда стремится к исследованиям, что делает его идеальным представителем нашей компании. Его смелость и широта взглядов вдохновляют нас на новые достижения», - говорит она.

Сам Рязанский считает свою новую роль важной. «Как и я в своих космических миссиях, «Аквариус» прошел через множество трудностей и смог их преодолеть. Поддержка такой компании, которая способствует развитию ИТ в России и помогает молодежи в обучении, кажется мне крайне важной», - делится он.

Таким образом, сотрудничество известного космонавта с ведущим производителем ИТ-оборудования обещает принести новые перспективы как для «Аквариуса», так и для развития технологической отрасли в целом.