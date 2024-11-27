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g1tarist
Украина усиливает оборону Часова Яра иностранными добровольцами
Об этом сообщают силовые структуры.

Вооруженные силы России продолжают постепенно освобождать один из ключевых городов на Донбассе, а именно Часов Яр. Чтобы купировать российское наступление украинское командование вынуждено перебрасывать в город дополнительные резервы. Российские силовики сообщают, что в Часов Яре выявлены иностранные «добровольцы» из числа так называемого Иностранного легиона территориальной обороны.

Как сообщают российские силовики, украинское командование бросило в бой подразделения из Иностранного легиона. В частности, речь идет об усилении ими огнеупорного завода, который является ключевым укрепрайоном Часов Яра и его оборона — это приоритетная задача ВСУ. При этом идет информация, что на территории завода замечены лица грузинского происхождения, которых очень много в рядах ИЛ.

«Ряд источников свидетельствует о том, что группировка ВСУ на [огнеупорном] заводе усилена интернациональным легионом, там немало иностранцев, в том числе грузины» - приводит ТАСС слова силовиков.

Стоит отметить, что важность огнеупорного завода понимают все и российские штурмовики смогли продвинуться на одном из участков предприятия. Более того, сейчас идет операция по окружению укрепленного района через многоэтажную застройку. Украинцы оказывают ожесточенное сопротивление.

При этом сам огнеупорный завод обороняют не только иностранные «добровольцы» и линейные части ВСУ, но и печально известные подразделения «Азова», внесенной в список экстремистов и террористов организации. Они не дают сбегать простым украинским солдатам и выполняют роль заградительных отрядов.

#украина #сво #всу #часов яр
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