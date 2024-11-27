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g1tarist
Греция вносит свой вклад в помощь ЕС Украине: будут обучать пилотов F-16, но самолеты не передадут
Греция оказывает поддержку Украине с февраля 2022 года.

На днях Грецию посетил с рабочим визитом генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, который заявил, что Афины вносят существенный вклад в обучение украинских пилотов пилотированию истребителей F-16. Сейчас у Украины есть более двух десятков этих самолетов, которые используются в качестве элементов противовоздушной обороны на западных окраинах страны.

«Рютте высоко оценил существенную поддержку, которую Греция оказывает Украине с февраля 2022 года, и подчеркнул необходимость скорейшего выполнения недавнего соглашения о безопасности, уделяя особое внимание ускоренной подготовке лётчиков и техников» - приводит слова Рютте издание Kathimerini.

Стоит отметить, что Киев не раз обращался к Афинам с просьбой о передаче истребителей F-16, которые греки используют в своих ВВС. Однако греческие чиновники ловко отказывают украинцам и вместо самолетов готовы обучать летчиков на эти самые машины. При этом нигде не уточняется количество потенциальных учеников и разговоры идут только о начале обучения буквально «скоро».

Кроме генсека НАТО Рютте Грецию посетил один из еврокомиссаров, который прибыл с инспекцией строящегося промышленного комплекса. Завод будет производить так необходимые для Евросоюза 155-мм артиллерийские снаряды, которые потом пойдут на Украину.

«Оба крупных инвестиционных проекта на заводе компании Hellenic Defense Systems в Лаврионе реализуются в соответствии с графиком» - пишет издание.

Стоит отметить, что Греция находится в весьма напряженных отношениях с Турцией и не раз использовало эту ситуацию для отказа передачи украинцам военной техники и боеприпасов. Особенно против этого выступают «правые», которые выступают за максимальную боеготовность страны к возможным эксцессам.

#евросоюз #греция
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