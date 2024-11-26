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g1tarist
Войска РФ окружают Великую Новосёлку - на всём южном направлении может произойти эффект "Домино"
Украинские военные подтверждают резкое ухудшение ситуации.

Ситуация для украинских военных в Великой Новоселке на Времьевском выступе продолжает ухудшаться и об этом рассказывают сами бойцы ВСУ. Дело в том, что российские войска начали атаку на город не только с западной стороны, но и с восточной, тем самым организуя для ВСУ «второй фронт», на который необходимо отвлекать дополнительные силы и ресурсы. При этом сам город находится почти в полном окружении, и более или менее свободный выход из него остался только на южной стороне.

Как сообщают украинские военнослужащие, ВС РФ продвинулись вперед и начали подходить к Великой Новоселке с северной и северо-восточной стороны. Ранее городу уже начали охватывать с двух сторон, а теперь клещи начали смыкаться плотнее. Начались рассказы про полное окружение населенного пункта, который является одной из ключевых точек украинской обороны на этом направлении и если он падет, то откроется путь на юг.

«Русские окружают Великую Новосёлку с севера, востока и запада. Идёт продвижение и с юга. Падение этого населённого пункта способно вызвать эффект «домино» на всём южном фронте. Это позволит россиянам развить наступление сразу в двух направлениях – в Запорожской и Днепропетровской областях» - сообщают украинские военные.

Украинские источники уже пишут о том, что ситуация с Великой Новоселкой похожа на события весны 2024-го года и городом Очеретино. Напомним, что после падения Очеретино на Авдеевском направлении открылся путь в сторону Покровска и Торецка. Сейчас эксперты опасаются, что после освобождения россиянами Великой Новоселки посыплется вся оборона ВСУ на южном направлении, а ВС РФ смогут более свободно действовать в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

#сво #всу
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