C-V2X: технология для обмена сообщениями между транспортными средствами и инфраструктурой.

Федеральная комиссия по связи (FCC) утвердила новые правила для использования технологии C-V2X, которая позволяет транспортным средствам общаться друг с другом и с инфраструктурой. Это решение открывает путь для более безопасного и эффективного движения на дорогах.

Технология C-V2X использует сотовые сети для передачи информации о дорожной обстановке, такой как скорость движения автомобилей, плохие погодные условия или заторы. Это помогает водителям, велосипедистам и пешеходам быть в курсе потенциальных опасностей и избегать аварий.

Председатель FCC Джессика Розенворсель подчеркнула, что нововведения в области беспроводной связи и транспорта повысят безопасность на дорогах. Она заявила, что технические параметры C-V2X, такие как ограничения мощности и приоритеты сообщений, будут способствовать более эффективному использованию выделенного спектра в 30 мегагерц в диапазоне 5,9 ГГц.

Компании, включая Ford, уже несколько лет работают над разработкой C-V2X. Они ожидают, что благодаря этой технологии автомобили смогут предупреждать водителей о приближении велосипедистов, если те используют свои мобильные телефоны.

В 2022 году FCC взяла на себя регулирование использования спектра в диапазоне 5,9 ГГц. Хотя представители автомобильной промышленности хотели использовать весь диапазон для C-V2X, суд решил, что они не продемонстрировали значительных разработок в этой области.

Это решение FCC является важным шагом в развитии технологии C-V2X, которая обещает сделать наши дороги безопаснее и способствовать развитию умных транспортных систем.