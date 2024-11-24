Это первая в мире полностью роботизированная трансплантация.

В Нью-Йорке состоялась первая в мире операция по пересадке двух лёгких с использованием роботизированной технологии. Это событие открыло новую страницу в истории малоинвазивной хирургии. Команда специалистов из медицинского центра NYU Langone Health успешно провела эту уникальную операцию 22 октября под руководством Стефани Чанг, которая является хирургическим директором программы пересадки лёгких.

Стефани Чанг поделилась своими впечатлениями: «Ещё несколько лет назад я не могла представить, что роботизированная трансплантация лёгких станет реальностью. Но мы смогли это осуществить». В ходе операции использовалась роботизированная система da Vinci Xi, оснащённая четырьмя манипуляторами с хирургическими инструментами. Эти инструменты позволили врачам выполнить трансплантацию лёгких 57-летней женщине, страдающей хронической обструктивной болезнью легких.

Пациентка выразила благодарность донору и его семье: «Я благодарна за предоставленный мне шанс на новую жизнь. Долгое время мне говорили, что я не подхожу для трансплантации, но врачи из NYU Langone Health поставили моё здоровье на 1 место».

Стефани Чанг также отметила, что применение роботизированных систем значительно снижает травматичность операции и уменьшает послеоперационные боли у пациентов. «Роботизированная техника обеспечивает лучшую визуализацию и меньшее воздействие на организм», — пояснила она.

На данный момент команда NYU Langone Health работает над тем, чтобы сделать процедуру более стандартизированной и доступной для обучения, что позволит расширить доступ к таким операциям для большего числа пациентов. Этот прорыв в области роботизированной хирургии открывает новые возможности для малоинвазивных трансплантаций и способствует улучшению качества жизни тех, кто нуждается в трансплантации органов.