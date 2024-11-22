США заранее знали об ударе России баллистической ракетой средней дальности.

В Вашингтоне знали про ответный российский удар баллистической ракетой по украинскому военному предприятию. Более того, администрация президента Байдена заранее предупредила Офис президента Зеленского и союзников о такой перспективе и подготовила средства обороны. Об этом во время выступления перед журналистами заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Во время выступления Карин Жан-Пьер рассказала СМИ о том, что в Вашингтоне знали про российский удар и заранее подготовились к нему. На Украину были направлены «сотни противоракет», а также комплексы ПВО и ПРО, которые должны были купировать возникшую угрозу.

«В последние дни мы провели консультации с Украиной, нашими близкими союзниками и партнерами, чтобы помочь им подготовиться» - заявляет спикер Белого дома.

Администрация президента Байдена уверена в том, что поставленных средств хватит для обороны Украины и новые удары не проведут к негативным последствиям. А вот сотрудники Пентагона такой уверенности не проявляют, так как более реалистично смотрят на ситуацию. На этом фоне выступила уже спикер оборонного ведомства США Сабрина Сингх, заявившая, что Россия заранее предупредила американцев об ударе посредством специально выделенной линии по вопросам ядерной безопасности и вооружения.

Возникшая ситуация преподносится Белым домом с той стороны, что они все предвидят и готовы к последствиям. Ведь они знали, что ВС РФ нанесут ответный удар ракетой комплекса «Орешник» по «Южмашу» и заранее готовились к этому. Вот только сейчас на месте завода груда техногенного мусора, а по территории ходят западные специалисты и пытаются найти обломки баллистической ракеты.