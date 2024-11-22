Эксперты не понимают, зачем понадобились дальнобойные Storm Shadow для ударов на расстоянии около 55 км от границы.

В конце прошлой недели появилась информация, что американцы дали добро на удары дальнобойными российскими ракетами по официально признанным российским территориям. Первый удар был произведен уже в ночь на 19 ноября американскими же ракетами ATACMS по брянскому Карачево, а 20 ноября зафиксированы прилеты по Марьино в Рыльском районе Курской области британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Что интересно, до Марьино всего 55 км от границы с Сумской областью и это вызывает вопросы у западных военных экспертов.

Западные военные аналитики обмениваются недоуменными вопросами в стиле: «А почему так близко?» При этом вспоминаются ТТХ тех же британских Storm Shadow, которые летят почти на 300 км и уже не раз это было показано во время ударов по Крымскому полуострову. На этом фоне высказываются предположения, что это всего лишь пристрелочные залпы, которые должны показать, насколько российские ПВО могут реагировать на новые угрозы. Заодно ищут окна для наиболее эффективных курсов для пуска дальнобойных ракет. Тут стоит напомнить, что недавно пришла информация, что на Украину поступает новая партия французских ракет SCALP-EG, которые являются полными аналогами английских Storm Shadow.

Также выбор цели в Курской области вызывает недоумение еще по тому поводу, что ранее в августе нынешнего года туда уже били ракетами из РСЗО M142 HIMARS. На этом фоне вспоминается одно из интервью, взятое у украинского военного, который рассказал, что почти перестал видеть эти комплексы в украинской армии. Это дает пищу для размышлений, что слухи про нехватку «Химер» могут быть реальностью и их действительно стало меньше после всех ударов по M142 из ОТРК «Искандер», «Ланцетами» и авиацией.