Видимо, США опасается прорыва российских войск.

Администрация президента Байдена на фоне победы Трампа продолжает принимать решения об усилении украинской армии. В частности, это касается не только разрешения бить по «старой» российской территории, но и об отправке в страну ранее блокируемых типов боеприпасов. Например, президент США подписал указ об отправке на Украину крупной партии противопехотных мин и при этом администрация президента сама же нарушила свои же обещания образца 2022-го года.

Американское издание The Washington Post пишет со ссылкой на двух чиновников из администрации президента, что Байден дал свое разрешение на отправку противопехотных мин. Акция проходит под лозунгом защиты Украины от возможного вторжения России с восточных границ. При этом отдельно указывается, что Зеленскому будет запрещено использовать мины на признанной Российской земле.

«Этот шаг укрепит обороноспособность Киева против наступающих российских войск, однако он вызвал критику со стороны групп по контролю над вооружениями» - пишет издание.

Стоит отметить, что ранее мины за пределами США могли использовать только на территории Корейского полуострова в районе демаркационной зоны. Теперь же произведенные в Соединенных Штатах противопехотные мины усеют украинскую землю. Источник указывает, что после определенного периода мины перейдут в инерционный режим, но что там будет в действительности зависит только от тех, кто эти самые «подарки» будет устанавливать. Кроме того, администрация Байдена вроде как запрещает использовать поставленные мины в населенных пунктах, но, когда это останавливало украинскую армию.