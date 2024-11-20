Они заменят советские танки Т-55.

Вооруженные силы Перу уже более полувека эксплуатируют в качестве основного танка поставленные в 1970-е года советские Т-55. Машины не раз проходили модернизации и подгонялись под стремительно меняющиеся условия современного поля боя. Однако в последнее время перуанские власти начали рассуждать на тему отказа от советских танков Т-55 и искали замену для них с учетом экономической и геополитической ситуации. В результате 16 ноября был подписан договор о сотрудничестве с Южной Кореей и поставки в войска колесных танков K2.

В прошлую субботу в присутствии лидеров Перу и Республики Корея главы компаний Hyundai Rotem и FAME S.A.C. подписали «генеральное соглашение о сотрудничестве по наземному оборудованию». Кроме сотрудничества речь идет о поставках в перуанскую армию колесных танков K2, что стало победой для корейского производителя, начавшего закрепляться на южноамериканском рынке. Ранее именно эта компания начала поставки бронемашин в прошлом году.

«Необходимость замены стала критической и обусловлена геополитической динамикой в регионе. Такие соседи, как Чили и Бразилия, также вкладывают значительные средства в передовые бронетанковые технологии, что делает для Перу обязательным повышение собственных возможностей. Замена парка Т-55 на современные модели, такие как K2, — это не только технологическая необходимость, но и стратегический шаг для поддержания регионального баланса» - заявляют в Лиме.

Стоит отметить, что соседние страны Перу также занимаются обновлением парка бронетехники и особое внимание уделяют колесным танкам, которые значительно проще и дешевле в обслуживании, чем гусеничные ОБТ. Так, Бразилия закупит у Италии партию «Кентавров 2», поставки которых скоро начнутся.

«Добавление танков K2 подчеркивает углубляющееся сотрудничество между двумя странами, что соответствует более широким усилиям Перу по модернизации вооруженных сил» - заявила одна из сторон подписания договора.