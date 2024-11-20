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g1tarist
Французская компания EyeLights представила электрический байк Rocket One
Электрическая ракета с турбиной и разгоном до 100 км/ч за 2,6 секунды.

Этот мотоцикл будущего способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Особенностью дизайна является фара, выполненная в форме турбины, что придает ему особенно футуристический вид. Также стоит отметить необычный задний фонарь и оригинальные ручки с круглыми зеркалами.

За три месяца разработчики смогли не только создать прототип, но и оснастить его впечатляющими характеристиками. Мощность Rocket One составляет 180 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 1200 Нм. Кроме того, мотоцикл может похвастаться запасом хода в 400 км на одной зарядке, что делает его не только быстрым, но и выносливым.

Каждый покупатель Rocket One получит в комплекте передовой шлем с проекционным экраном и Bluetooth-аудиосистемой. Это обеспечивает тесную интеграцию между шлемом и мотоциклом, повышая уровень комфорта и безопасности водителя. Цена на новинку пока не объявлена, но уже ясно, что Rocket One обещает стать одним из самых заметных продуктов на рынке электрических мотоциклов.

#мотоцикл #eyelights #байк
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EyeLights представила электрический мотоцикл Rocket One
EyeLights представила концептуальный электрический мотоцикл Rocket One
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