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g1tarist
Зеленский заявил, что посетил Купянск в Харьковской области
Постоял у западного въезда в Купянск и уехал.

Вооруженные силы РФ продолжают развивать успех на Купянском направлении и постепенно продвигаются внутри Купянска, выдавливая ВСУ с занимаемых позиций. Речь идет о штурмовых действиях в микрорайоне «Заосколье», который лежит на восточном берегу реки Оскол. Также продвижение ВС РФ позволило перекрыть автомобильные дороги на Петропавловку и Кучеровку, которые одновременно являются городскими улицами.

Российские войска продолжают рассечение украинской группировки войск внутри микрорайона «Заосколье» и одновременно берут под свой контроль тактически важные места. В частности, речь идет об улице Дзержинского, которая плавно переходит в автомобильную дорогу на Петропавловку к востоку от городской черты. Напомним, что обозначенный населенный пункт сейчас также находится под контролем ВС РФ, а по этой дороге шло снабжение украинской группировки к юго-востоку от села. ВСУ сейчас держат укрепленные позиции около села Песчанное и пока отступать оттуда не собираются.

На фоне российского продвижения в Купянск прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который во время своего визита должен был озвучить так называемый «план стойкости». Украинский президент даже не стал въезжать в Купянск, а остановился около стелы на западном въезде. На записанном ролике видно, что вокруг Зеленского нет никого больше, а после произнесенной речи политик в оперативном темпе уехал от опасного участка ЛБС и даже не стал в своей привычной манере рассказывать про «перемогу».

Стоит отметить, что посещение городов Зеленским во время штурма оных российскими войсками стало своеобразной традицией, после которой город украинцами утрачивается. Так было в свое время с Бахмутом, так было с Авдеевкой, теперь Зеленский посетил в опасное время Купянск.

#сво #всу #зеленский
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