Разработчики были признаны нежелательной организацией.

В Госдуме предостерегли покупателей видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 от возможных рисков. Игра, разработанная украинской компанией GSC Game World, может столкнуться с запретом в России. Причиной тому служат финансовые взносы разработчиков в пользу Вооруженных сил Украины и потенциально экстремистский контент в самой игре.

Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, в беседе с Daily Storm указал, что игра может быть запрещена не только из-за финансовой поддержки украинской армии, но и если в игре обнаружат экстремистские материалы. "В случае выявления незаконного контента, к распространителям могут быть применены строгие меры", — подчеркнул Горелкин.

За распространение экстремистских материалов в России предусмотрены штрафы от одной до 3 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. В более серьезных случаях, когда распространение материалов способствует возбуждению ненависти, предусмотрена уголовная ответственность с возможным лишением свободы до пяти лет.

После начала военных действий разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили о сборе средств через продажу своих игр, направив выручку в фонд "Вернись живым". В России этот фонд признан нежелательной организацией. В связи с этим Роскомнадзор в апреле 2022 года заблокировал сайт компании GSC.

Правозащитник Михаил Мушаилов в интервью Daily Storm предостерег покупателей игры и напомнил о возможных уголовных рисках, связанных с поддержкой украинских военных.