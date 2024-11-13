Китайские авто доминируют в РФ.

Китайские автомобили набирают популярность на российском рынке, занимая уже 60% от общего объема продаж. По информации аналитического агентства "Автомаркетолог", за последний год продажи новых китайских автомобилей в России увеличились в два раза. В прошлом месяце текущего года было продано 98 990 новых машин из Китая, что на 58% больше по сравнению с 2023 годом, когда было продано 62 640 машин. Это составляет 57,7% от общего числа проданных автомобилей в этом месяце, которое равняется 171 686. С начала года в России было реализовано 788 655 китайских авто. Это почти 60% от всего рынка, на котором было продано 1 333 963 автомобиля. Таким образом, продажи китайских легковых автомобилей с начала года почти удвоились по сравнению с 2023 годом, когда было продано 410 101 автомобиля.



