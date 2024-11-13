Седан BMW Neue Klasse впервые сняли на фото.

Недавно были опубликованы первые фотографии седана BMW Neue Klasse, который показывает радикальные изменения в дизайне. Год назад компания представила футуристический концепт BMW Vision Neue Klasse, и теперь прототип этой модели был замечен на улицах.

Прототип, который попал в объективы фотографов, предвещает новый стиль в дизайне автомобилей BMW. Этот стиль в будущем будет использоваться в различных моделях компании. Среди прочего, был замечен прототип нового электрического седана BMW i3. Эта модель будет выпускаться параллельно с классическим бензиновым вариантом и мощной версией BMW M3.

Несмотря на то, что автомобиль был покрыт камуфляжем, заметно, что передняя часть кардинально отличается от текущих моделей BMW. Новый BMW i3 получит платформу с 800-вольтовой архитектурой, что позволит значительно ускорить процесс зарядки. В базовой комплектации мощность двигателя составит более 300 лошадиных сил. Кроме того, емкость аккумуляторной батареи увеличится на 20%, а благодаря улучшениям в аэродинамике запас хода увеличится примерно на 30% по сравнению с текущей моделью BMW i3.

Ожидается, что новый BMW i3 появится на рынке в 2026 году. Этот автомобиль не только предложит передовые технологии и новый дизайн, но и станет значимым шагом в развитии электромобилей компании BMW.