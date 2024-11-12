Можно даже сказать, произойдет "обвал" автомобильного рынка.

Специалисты из отрасли предсказывают падение на 25-30% по сравнению с прошлым месяцем, с возможностью углубления спада до 40-50%, если производители повысят цены. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Андрей Терлюкевич, ген. директор ГК "АвтоСпецЦентр", указывает на несколько факторов, влияющих на спрос. Основными из них являются цены и доступность кредитования для частных лиц и лизинга для компаний. Кроме того, на ситуацию влияют международные экономические условия и колебания валютных курсов.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика", также пророчит падение продаж. По его словам, это связано с повышением стоимости кредитов, реализацией автомобилей по старым контрактам и удовлетворением текущего спроса перед предстоящим увеличением утильсбора.

Ренат Тюктеев, зам. ген. директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон", добавляет, что несмотря на хорошие продажи в октябре, в последние две недели месяца наблюдалось уменьшение активности покупателей и уменьшение посещаемости дилерских центров. Он отмечает стагнацию на складах производителей и проблемы с получением кредитов, что, по его мнению, приведет к дальнейшему снижению продаж.

Таким образом, российский авторынок, занимавший второе место в Европе, сталкивается с серьезными вызовами, которые могут значительно повлиять на его динамику в ближайшее время.