Пытались завербовать российского военного летчика.

Российские контрразведчики пресекли попытку украинских спецслужб по угону ценного вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом сообщают в Центре общественных связей ФСБ Российской Федерацией. Подробности проведенной операции не сообщаются и уточняется только то, что планируемая операция разрабатывалась ГУР МО Украины, которые склоняли к сотрудничеству одного из летчиков вертолета.

«ФСБ вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 ВКС России» - сообщают представители российской контрразведки.

Украинские спецслужбы пытались выйти на одного из пилотов ценной техники, которая предназначена для прикрытия групповых целей и наземных объектов. Счет таких вертолетов в ВКС РФ идет на единицы и стоимость каждой машины заоблачная. При этом получение Ми-8МТПР-1 в свои руки могло привести к повышению эффективности систем ПВО ВСУ, а как максимум машину передали бы для изучения на Запад.

Добавим, что летом этого года ГУР МО уже пытались угнать технику, принадлежащую ВКС РФ. Речь идет о попытке угона сверхзвукового ракетоносца Ту-22М3, который несет на себе широкую номенклатуру боеприпасов и в том числе ядерное вооружение. Вероятно, украинской военной разведке показалось, что они смогут повторить удачный опыт с угоном Ми-8 в конце лета 2023-го года. Что интересно, кроме пресечения попытки угона Ми-8МТПР-1, контрразведчики выявили несколько точек ПВО украинцев по которым ударили ВС РФ.