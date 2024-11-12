Экс-сотрудник СБУ рассказал про желание киевских чиновников ударить ядерным оружием по Москве.

Обстановка на линии боевого соприкосновения для украинской армии остается критической и множество украинских же чиновников готовит себе «запасные аэродромы» на Западе, чтобы вовремя покинуть страну и жить на «заработанные» средства. Однако часть чиновничьего аппарата в Киеве отличается желанием вести конфликт до победного конца и предлагают разработать ядерное оружие для удара по Москве. Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ Прозоров, сославшийся на свои источники.

Как сообщает бывший силовик из СБУ, на Банковой остался небольшой процент чиновников и политических деятелей, которые носятся с новой идеей. Вопрос заключается в разработке ядерного оружия для удара по российской столице, чтобы вынудить власти РФ пойти на мирный договор с Украиной. При этом их не волнует, что промышленность Украины просто не способна потянуть такой сложный проект.

«Еще очень много таких, которые хотят идти до победного конца. У них сейчас очередная, как это сказать, фишка, надежда, вера — это ядерное оружие. Там во многих СМИ, что вот нам надо создавать ядерное оружие, тогда мы долбанем по Москве, и Москва пойдет на переговоры. Вот такой посыл» - сообщает экс-сотрудник СБУ РИА Новости.

Несмотря на наличие у украинцев атомных электростанций, они не подходят для создания необходимых для ядерного оружия материалов или это будет слишком долго и дорого. При этом максимум доступный Киеву – это «грязные бомбы». Стоит еще отметить, что про создание атомного оружия в очередной раз заявил президент Зеленский, но его быстро одернули с западной стороны и он забрал свои слова обратно.