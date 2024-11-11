До конца года биометрические терминалы появятся на всех турникетах метро Нижнего Новгорода.

Сбербанк внедрил новую систему биометрической оплаты в метрополитене Екатеринбурга. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд, используя лишь свою улыбку. Все 14 вестибюлей на 9 станциях города оснащены необходимыми терминалами. По словам представителей банка, пока этой возможностью могут воспользоваться только клиенты Сбера. Для активации функции достаточно включить распознавание лица в приложении «СберБанк Онлайн», просто сказав виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и выполнив последующие указания.

Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбербанка, подчеркнул, что биометрическая оплата уже стала обыденной при оплате в супермаркетах, кафе и на заправках. Теперь этот удобный сервис доступен и для пассажиров метро. Кроме того, до конца года аналогичные терминалы появятся в метро Нижнего Новгорода, а также начнется тестирование технологии в Самаре.

Пассажиры, выбравшие биометрическую оплату, смогут воспользоваться специальным предложением: за первые 10 поездок с 11 ноября по 31 декабря 2024 года они получат 100% возврат средств бонусами программы «Спасибо». С декабря текущего года возможность биометрической оплаты станет доступна и для владельцев карт других российских банков.



