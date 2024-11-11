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g1tarist
Путин поручил ускорить разработку малых самолетов и начать поставки «Байкала» не позднее 2026 года
В поручении говорится о необходимости обеспечения конкурентоспособности таких воздушных судов "за счет их стоимости и летно-технических характеристик".

Это решение было озвучено после пленарного заседания Восточного экономического форума. Правительство РФ должно представить конкретные предложения по этому вопросу до середины февраля следующего года. Важно, чтобы новые самолёты были не только технически совершенны, но и конкурентоспособны по стоимости.

Особое внимание уделено разработке лёгкого многоцелевого самолёта "Байкал". Первые поставки этого воздушного судна должны начаться не позднее 2026 года.

Самолёт "Байкал", также известный как ЛМС-901, предназначен для выполнения различных задач. Он может перевозить до 9 пассажиров или 2 тонны груза на расстояние до 3000 километров. Кроме того, "Байкал" адаптирован для работы на грунтовых взлётно-посадочных полосах, что делает его идеальным выбором для перевозок как пассажирок так и грузов. А также лесоавиационных работ и услуг санитарной авиации. Планируется, что новые самолёты заменят старенькие Ан-2.

Это нововведение станет значимым шагом в развитии отечественной авиационной промышленности и повысит её конкурентоспособность на мировом рынке.

#авиация #путин #байкал
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