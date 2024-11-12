«ВТБ Онлайн» постоянно обновляется, ранее было интегрировано решение для распознавания QR-кодов на платежных квитанциях.

В мобильном приложении "ВТБ Онлайн" замечена новая функция - сканер электросчетчиков. Это новшество позволяет пользователям легко передавать показания счетчиков электроэнергии, используя камеру своего смартфона. Разработка осуществлена совместно с компанией Smart Engines и уже доступна в последней версии приложения для устройств на Android.

С помощью этой функции, клиенты ВТБ теперь могут автоматически считывать данные счетчиков, не вводя их вручную. Процесс распознавания занимает всего десятую долю секунды благодаря применению технологии искусственного интеллекта. Эта технология адаптирована к различным условиям съемки, включая изменение освещенности, углы и искажения, что делает ее удобной в использовании в любых ситуациях.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно выбрать в разделе "Платежи" категорию "Коммунальные платежи" и подраздел "Мосэнергосбыт". Затем нужно либо ввести лицевой счет, либо отсканировать QR-код с квитанции. После этого открывается сканер, и пользователю остается только навести камеру на счетчик. Данные заполнятся автоматически, и пользователь сможет проверить их перед отправкой поставщику услуг.

Эта функция доступна в приложении с 15 по 26 число каждого месяца, и пользователи могут передавать показания без каких-либо комиссий. Это значительно упрощает процесс учета потребления электроэнергии и оплаты коммунальных услуг, делая его более быстрым и менее трудоемким.