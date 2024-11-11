Но отечественные компоненты могут быть дороже зарубежных.

Это решение может повысить стоимость компонентов по сравнению с зарубежными аналогами. Как сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на ГК "Элемент", договоренность с Объединенной авиастроительной компанией предусматривает поставку микроконтроллеров, микросхем памяти и силовых транзисторов. Общая сумма контракта превышает 2 миллиарда рублей.

Производство компонентов осуществляется на нескольких предприятиях, включая зеленоградский "Микрон", НИИЭТ и НЗПП "Восток". Сотрудничество с ОАК рассчитано до 2030 года, и в перспективе планируется расширение ассортимента поставляемой продукции. Возможно, к проекту присоединятся и другие поставщики, что увеличит финансовые объемы контрактов.

Эксперты указывают, что цена российских электронных компонентов будет зависеть от объемов производства и может оказаться выше, чем у иностранных. Однако, как отмечает источник издания, стоимость электроники в общей структуре затрат на самолет невелика. Это позволяет принять решение о переходе на отечественные компоненты в целях укрепления независимости от зарубежных поставщиков.