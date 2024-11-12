Это новый игрок на автомобильном рынке, его покажут вживую уже на этой неделе.

На автомобильном рынке появился новый игрок — внедорожник Haobo HL. Этот флагманский автомобиль впервые покажут публике на автосалоне в Гуанчжоу 15 ноября 2024 года.

Haobo HL — это автомобиль с длиной 5126 мм и колесной базой 3088 мм. Он разработан на основе новой платформы и вдохновлен концепцией "сухопутной яхты". Внедорожник оснащен светодиодными фарами и интерактивной подсветкой.

Особенностью модели является ее управляемость: минимальный радиус поворота всего 3,4 метра, что на 40% меньше, чем у аналогичных моделей. Это достигается благодаря инновационной электронной блокировке дифференциала, которая помогает легко справляться с труднопроходимыми участками даже в случае, если два колеса не касаются земли.

Внедорожник предлагается в двух вариантах: полностью электрическом и гибридном. В салоне установлена современная мультимедийная система ADIGO 6.0 с облачным ИИ и возможностью размещения до шести человек в компоновке 2+2+2, что делает его идеальным выбором для семейных поездок.