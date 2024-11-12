Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Представлен новый флагманский внедорожник Haobo HL с радиусом поворота 3,4 метра
Это новый игрок на автомобильном рынке, его покажут вживую уже на этой неделе.

На автомобильном рынке появился новый игрок — внедорожник Haobo HL. Этот флагманский автомобиль впервые покажут публике на автосалоне в Гуанчжоу 15 ноября 2024 года.

Haobo HL — это автомобиль с длиной 5126 мм и колесной базой 3088 мм. Он разработан на основе новой платформы и вдохновлен концепцией "сухопутной яхты". Внедорожник оснащен светодиодными фарами и интерактивной подсветкой.

Особенностью модели является ее управляемость: минимальный радиус поворота всего 3,4 метра, что на 40% меньше, чем у аналогичных моделей. Это достигается благодаря инновационной электронной блокировке дифференциала, которая помогает легко справляться с труднопроходимыми участками даже в случае, если два колеса не касаются земли.

Внедорожник предлагается в двух вариантах: полностью электрическом и гибридном. В салоне установлена современная мультимедийная система ADIGO 6.0 с облачным ИИ и возможностью размещения до шести человек в компоновке 2+2+2, что делает его идеальным выбором для семейных поездок.

#авто #haobo
+
Написать комментарий (0)
Hyundai согласилась, что отказ от физических кнопок был ошибкой, а сенсоры и экраны злят водителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
5
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
6
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
1
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
1
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
5
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+
SsangYong официально возвращается в Россию под новым брендом KG Mobility
+
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
7
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
7
Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил M1 Abrams в Курской области
+
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
2
WSJ: США передадут Киеву дефицитные зенитные ракеты Patriot и NASAMS количеством 500 единиц
1
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
8
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
Marvel пытается вернуть величие - Кевин Файги анонсировал возвращение культовых героев
2
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
+
Эксперт Смоленко: Российские удары по "Мотор-Сич" и "Южмашу" прервали ракетную программу Киева
+
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+
В Geforce Now с 2025 года вводится почасовой лимит
+

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
178
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
6
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
29
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
21
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
2
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
4
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
4
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
4

Сейчас обсуждают

Александр Мухин
03:26
Еще один «Байкал» полетит на дно, а деньги уплывут за границу.
Путин поручил ускорить разработку малых самолетов и начать поставки «Байкала» не позднее 2026 года
Лев корл
03:25
Трампу нужно ответить аналогом фразы незабвенного Жириновского: Доня, давай лучше вместе 2,71банем по куеву! Они там вообще @Xyejlu...
Зеленский ответил советнику Трампа по поводу «реального плана завершения конфликта» с Россией
Александр Мухин
03:20
И смысл им подрывать эту дамбу, когда российские войска еще далеко?
ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск
Александр Мухин
03:14
В реальности доля Intel 76%.
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D в Германии продается почти в 100 раз лучше, чем Core Ultra 200
ebatorуа
03:08
жимп хороший,но он сложный-у меня стоял он раньше,лучше несколько простеньких прог по отдельности.Фотошоп тоже из той же петрушки,что и жимп-это всё сложные проги,от них голова закипит,надо упрощать д...
Спустя 20 лет разработки вышел релиз-кандидат GIMP 3.0 — бесплатной замены Adobe Photoshop
Gamandril
02:42
Довольно неожиданно такое видеть. Трудно вас впечатлить фактически открывая вероятно огромный дивный мир возможностей, ну да ладно. Интересно это правда что пенек с поддержкой 64-битной адресации памя...
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
Дмитрий Червяков
02:41
Ну перед запуском киновселенной теже Тор и Железный человек были второсортными персонажами. Это не Люди Икс или Человек-паук.
Marvel пытается вернуть величие - Кевин Файги анонсировал возвращение культовых героев
Александр Еремеев
02:29
Я, бать, кровавый диктатор! Но никто не визжит... а как же либерасты? Спасайте нас, спасайте...
Microsoft снова принудительно обновляет Windows, не спрашивая пользователей
Windmark
02:28
Это ж сколько денег наши чинуши спиздят
Восстановление пострадавших от действий ВСУ территорий Курской области обойдется в 700 млрд рублей
AndreySE-VL
02:15
Кек, скачать игру, закинуть на шифрованнный диск и играть ночью, чтобы никто не видел. И звук на минимальную громкость ) И главное, никому не говорить про игру и уж ни в коем случае не хвалить ))
STALKER 2 могут запретить в РФ - в этом случае покупателей может ждать уголовная ответственность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем