На его разработку ушло около года.

Любители игрушечного оружия могут радоваться: появился новый бластер "Stinger", созданный на базе микроконтроллера Raspberry Pi. Этот продукт стал результатом годовой работы разработчика JustFPV1 и представляет собой настоящий прорыв в мире игрушечного вооружения.

"Stinger" оснащен микроконтроллером Pi RP2040, который служит "мозгом" устройства. Он управляет всеми аппаратными подсистемами, включая ИК-датчик для определения магазина и дисплей. На дисплее отображается информация о количестве боеприпасов и других настройках, которые можно регулировать с помощью джойстика. Пользователи могут выбирать из пяти различных профилей стрельбы, переключаясь между ними быстро и легко.

Двухступенчатая трансмиссия бластера настроена так, чтобы синхронизировать скорость вращения двигателей, обеспечивая время отклика менее 100 миллисекунд. Игрушечные пули "Stinger" могут развивать начальную скорость до 61 метра в секунду, что достаточно для оставления вмятин на тонком металле. Электромагнитная система позволяет достигать скорострельности в 35 снарядов в секунду.

Корпус бластера выполнен из металла с матовыми алюминиевыми панелями и дополнен прикладом из углеродного волокна, что придает ему дополнительную прочность.

Важной особенностью "Stinger" является система безопасности. Она включает гироскопический датчик, который блокирует стрельбу, если оружие направлено вверх или вниз. Также предусмотрен предохранитель питания и функция полного отключения бластера для обеспечения безопасности пользователей.





Таким образом, "Stinger" не только выделяется своими техническими характеристиками, но и обеспечивает высокий уровень безопасности при использовании. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное игрушечное оружие.