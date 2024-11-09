Больше тысячи роботов и почти ни одного человека.

Государственная корпорация "Ростех" в партнерстве с одним из ведущих автопроизводителей Китая планирует открыть на территории России новый завод. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. А сообщил он это прямо во время встречи со студентами Московского авиационного института. По его словам, возможные места для строительства - Подмосковье или Сибирь.

Чемезов поделился впечатлениями о недавней поездке в Китай. Там он посетил одно из самых современных предприятий автомобильной индустрии. "Там работает более тысячи роботов, и почти нет человеческого персонала в производственных цехах", - отметил он. По словам Чемезова, китайская сторона выразила готовность помочь в реализации подобного проекта в России.

"Ростех" является одной из крупнейших машиностроительных компаний в России. Она объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В его состав входят такие известные предприятия, как КамАЗ, ОАК, ОДК, "Росэлектроника", "Уралвагонзавод", "Швабе", КРЭТ и другие.

Этот проект представляет собой значительный шаг в развитии отечественной промышленности и внедрении передовых технологий в производственный процесс.