Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова примеряет на себя роль посредника.

Затаившие в преддверии развязки американских президентских выборов политологи и эксперты снова начали рассказывать, что ждем мировую политику. При этом все чаще звучат заявления, что приход к власти Трампа станет спусковым крючком для начала мирных переговоров по украинскому вопросу. На этом фоне выделяется турецкое издание Hürriyet, которое пишет, что в этих трехсторонних переговорах на передний план может выйти Анкара и президент Турции Эрдоган.

Как заявляют авторы издания, турецкий глава Эрдоган может стать идеальным посредником, так как только он обладает отличными отношениями со всеми участниками потенциальных переговоров. При этом Hürriyet упоминает, что турецкий президент уже не раз пытался выступить в роли миротворца и тем самым заработать немало влияния на мировую политику.

«Владимир Путин ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Расчет Путина сработал. Этот процесс может вывести президента Эрдогана на передний план. Потому что Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом» - пишет издание.

Стоит отметить, что все помнят обещания Дональда Трампа решить проблему Украины, как только он станет президентом США. Одновременно президент РФ Владимир Путин уже не раз заявлял, что готов к переговорам и миру на Украине, но только с учетом требований российской стороны. Ена этом фоне главным противником мирного решения вопроса становится Зеленский, который категорично отрицает все возможности переговоров. Вместо этого украинский президент бряцает оружием, требует отдать «замороженные» российские деньги и продать всё, что только потребуется для оснащения ВСУ.