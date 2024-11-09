Об этом сообщают йеменские каналы.

Йеменские хуситы продолжают свое противостояние с западной коалицией, которая пытается защитить морской траффик, проходящий через Красное море к Суэцкому каналу. При этом собранная флотилия несет потери в виде беспилотников серии MQ-9 Reaper («Жнец»), которые используются для разведки местности.

Сражающаяся с западной коалицией в знак солидарности с движением ХАМАС группировка «Ансар Алла» пополнила счет сбитых её членами беспилотников американского производства MQ-9 «Жнец», которые используются не только для разведывательных операций, но и для нанесения ракетно-бомбовых ударов. На этот раз «птичку» подбили на северо-западе Йемена в районе Эль-Джауф. Согласно заявлениям спикеров движения, это уже 12-й беспилотник за минувший год. В качестве доказательств в сеть выкладывают кадры с горящими обломками летательного аппарата.

Что интересно, в октябре текущего года не было сбито ни одного «Жнеца», а вот в сентябре под удар попало сразу 4 машины. С чем связан этот факт в официальных СМИ не рассказывают и можно строить самые разные теории. В любом случае, в ноябре уже подбита новая машина и, если тенденция сохранится, вскоре можно будет увидеть очередное сообщение о сбитом беспилотнике. При этом ряд арабских источников сомневаются, что хуситы сбили 12 машин. По их данным, им удалось «посадить» всего 10 «Рипперов».