Чтобы купить на все деньги оружие.

Несмотря на заявления западных политиков про возможный мир с Россией, Киев отрицает саму такую возможность в принципе и высказывается, что таким образом РФ сможет подготовиться к следующему удару. При этом сам Зеленский заявляет, что в таком варианте развития событий у Украины нет никаких гарантий безопасности и он не может допустить "оккупации ВС РФ территории страны". Правда при этом президент Украины забывает про подписанные с Западом договора о той самой безопасности, которые использовали в украинских СМИ, как показатель политической «перемоги».

«Прекращение огня – это прекрасная модель для РФ. Прекращение огня без гарантий безопасности будет означать полную оккупацию Украины» - заявляет Зеленский.

Стоит также отметить, что России также не выгодно сегодня заключать мир с Украиной, даже если власти последней пойдут на требования Москвы. На Западе уже рассуждают, что им необходима передышка, которая позволит накопить средства и вооружения для украинской армии и тем самым дат возможность ВСУ действовать более эффективно.

Одновременно в своем очередном высказывании Зеленский начал требовать от западных партнеров передачи «замороженных» российских денег. Президент утверждает, что Киев сам способен потратить эти деньги для закупки вооружения и закрытия финансовых дыр.

«А можно нам взять $300 млрд, принадлежащих нам? Можно мы возьмем $300 млрд и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать?» - разглагольствует Зеленский.

При этом президент Украины также высказался, что надеется на всемерную поддержку со стороны новой администрации Белого дома, которая не прекратит поставки и финансирование украинцев.