Телевизоры уже появились в продаже.

Компания "Яндекс" объявила о старте продаж новой серии флагманских телевизоров Tuvio, работающих на платформе Google TV. Эти устройства уже доступны для покупки. Они выпущены под брендом "Яндекс Фабрики" — одного из новых производственных направлений фирмы.

В ассортименте представлены модели с экранами 55" и 65", обладающие разрешением 4К. В будущем компания планирует расширить линейку добавлением 48-дюймового OLED-телевизора. Цены на новые телевизоры начинаются от 59 тысяч рублей. Приобрести их можно через интернет-магазин "Яндекс Маркет".

Телевизоры Tuvio оснащены передовыми технологиями OLED и Mini-LED. Модели с Mini-LED идеально подходят для просмотра динамичных сцен и игры в видеоигры благодаря своей высокой четкости и яркости изображения. Также в телевизорах применена технология объемного звучания Dolby Atmos, которая адаптируется к параметрам помещения и обеспечивает более реалистичное звучание.

Управление телевизорами осуществляется с помощью голоса через Bluetooth-пульт, что делает их использование удобным и интуитивно понятным.